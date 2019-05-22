شكرا لقرائتكم خبر عن ملف بحريني - سعودي - إماراتي لاستضافة المونديال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (المنامة)

تقدمت البحرين والسعودية والإمارات بملف مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2021 لمنتخبات تحت 20 عاماً، بحسب ما ذكر الاتحاد البحريني أمس في بيان، وجاء في البيان «تقدمت مملكة البحرين رسمياً بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاماً) 2021»، وأشار إلى أن تقديم الملف يأتي «ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية، إذ تعد فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي؛ لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام 2021».

وكان الاتحاد الدولي أعطى في 23 أبريل الماضي الاتحادات المنضوية الراغبة مهلة حتى (اليوم) 21 مايو الجاري للتعبير عن نيتها بالاستضافة، على أن تؤكد ترشحها في 30 أغسطس المقبل، فيما يختار مجلس (فيفا) الدولة المضيفة في الربع الأخير من العام الحالي. وأكد أمين عام الاتحاد البحريني إبراهيم البوعينين في تصريح لوكالة «فرانس برس» تقديم الطلب رسمياً إلى الفيفا، وقال «نعم، تقدمنا بطلب رسمي مشترك مع السعودية والإمارات لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 في 2021، وتلقينا رداً باستلامهم الطلب رسمياً».

وأضاف البوعينين «يأتي تقدمنا بطلب مشترك لاستضافة البطولة العالمية لامتلاك الدول الثلاث مقومات التنظيم، والمتمثلة في الملاعب الرياضية والبنى التحتية والكوادر البشرية التنظيمية، وسبق أن نظمت السعودية بطولة العالم للشباب، فضلاً عن استضافة الإمارات لنهائيات كأس آسيا الأخيرة، والبحرين كذلك استضافت نهائيات بطولة آسيا للشباب». وتابع «الملفات المشتركة تلقى الترحيب من قبل الاتحاد الدولي، لكن ستكون الأمور محسومة من قبلهم للإعلان النهائي عن مكان استضافة البطولة بعد مراجعة بقية الملفات المقدمة من الدول الأخرى، وهي حق مشروع للجميع، وعادة هناك إجراءات إدارية وزيارات تفتيشية ومراجعة جميع الملفات من أجل اختيار البلد المنظم». وتنطلق النسخة الثانية والعشرون الخميس في بولندا وتستمر حتى 15 يونيو بمشاركة 24 منتخباً بينها السعودية بطلة آسيا تحت 19 عاماً.