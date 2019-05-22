شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي لـ«الخليج 365»: نصحنا إدارة الزامل بما فيه الكفاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أبدى عضو شرف نادي القادسية أمين عام النادي السابق حسين بن علي البلوشي حزنه الشديد لهبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، مؤكدا أنهم كقدساويين وقفوا مع إدارة الزامل منذ بداية تكليفها ولم يتخلوا عنها، وجميع القدساويين حرصوا على دعم هذه الإدارة الشابة، وفي بداية الموسم كانت الأمور تسير بشكل ممتاز، ولكن بعد ذلك اختلف الوضع وأصبحت الإدارة تنفرد بقراراتها، مع العلم أنهم شباب وتنقصهم الخبرة نوعا ما، وللأسف لم يستعينوا برجالات النادي أصحاب الخبرة في العقود والتعاقد والاختيار، وتحديدا في ملف المدربين واللاعبين.

وقال البلوشي في حديثه لـ«الخليج 365»: هبوط الفريق القدساوي أمر مؤلم وقاسٍ لجميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر، فالقادسية فريق كبير وتخرج على يده نجوم كبار مثلوا المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها، ومن المحزن أن يسقط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، فالقادسية مكانه الطبيعي هو دوري المحترفين السعودي. وتوقع البلوشي أن يعاني الفريق القدساوي في دوري الدرجة الأولى للمحترفين في الموسم القادم، خصوصا أن الوضع اختلف كثيرا عن المواسم السابقة، ويجب الإعداد جيدا قبل دخول الموسم الجديد والتركيز على معالجة جميع الأخطاء التي وقعت في الموسم الحالي وكلفت القادسية الشيء الكثير.