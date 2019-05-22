بالفيديو- عمر صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل نهائي الكونفدرالية

عز الكلاوي
وجه عمر صلاح حارس مرمى الزمالك، رسالة لجماهير الفريق، قبل مواجهة الأبيض المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان المغربي، في إياب المباراة النهائية من كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.
ونشر عمر صلاح على صفحته على "تويتر" فيديو للجماهير الزمالك أثناء احتفالتهم وقال: "نحن في انتظاركم يوم الأحد المقبل".
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