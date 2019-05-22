النشرة الرياضية| قائمة مصر لكأس الأمم.. واشتعال صراع البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2018، والتي جاء أبرزها إعلان قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية.
مفاجآت في القائمة الرسمية لمنتخب مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية
عواد: مدرب المنتخب استبعدني بعد أن رشحني للأهلي
وليد سليمان يحكي لمصراوي.. كواليس انضمامه للمنتخب.. وسبب قرار الاعتزال
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رسميا.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي
أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب
قائمة الأهلي للإسماعيلي.. عودة ناصر ماهر وغياب 15 لاعبًا
صراع الهبوط.. 3 فرق تضمن البقاء رسميًا.. وبتروجيت ضمن 6 أندية مهددة
تقرير.. ماذا ينتظر السداسي المهدد بالهبوط؟ 3 مباريات أمام الزمالك
بالفيديو.. كشف تردد وموعد انطلاق قناة "تايم سبورت" الناقلة لأمم أفريقيا
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