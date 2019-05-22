انت الان تتابع 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد شحاتة ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
الأهلي
أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن آخر سبع مباريات، فيما تم استبعاد كل من باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.
ويفتقد الأهلي في مباراة الإسماعيلي خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات. وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: شريف إكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ناصر
ويفتقد الأهلي في مباراة الإسماعيلي خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.
وضمت القائمة 21 لاعبًا هم:
شريف إكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ناصر ماهر، جونيور أجايي، وليد سليمان، صالح جمعة، علي معلول، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، وليد أزارو، مصطفى شوبير، وجيرالدو.
ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 73 نقطة، في المقابل يحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.