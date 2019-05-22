انت الان تتابع 21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر بعد غيابه عن آخر سبع مباريات، فيما تم استبعاد كل من باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال ومحمود وحيد ومحمد شريف لأسباب فنية.

ويفتقد الأهلي في مباراة الإسماعيلي خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات. وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: شريف إكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ناصر

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