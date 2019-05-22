شكرا لقرائتكم أحمد الدايم يترأس بعثة الطائر في التصفيات الافريقية بكينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترأس أحمد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس رئاسة بعثة المنتخب الأول فى التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها فى كينيا يوم 3 يونيو المقبل . ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى كينيا يوم 1 يونيو القادم إستعدادا للمشاركة فى هذه التصفيات المؤهلة على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم . يقود المنتخب فنيا المدير الفنى الهولندى الجديد جيدو فيرمولين، و معه المدرب وائل العايدى.

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