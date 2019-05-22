انبي يصرف الدفعة الثالثة من عقود اللاعبين...

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جدة - عمرو شويل اكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي انه تم صرف الدفعه الثالثه قبل الاخيره من عقود لاعبي الفريق عقب المباراه مباشرة . أضاف عبد الناصر انه يتقدم بالشكر لرئيس شركة انبي المهندس علاء حجازي ونائبه المهندس علاء خشب رئيس النادي والكابتن زكريا السيد نائب الرئيس والكابتن مصطفي الامير امين الصندوق وجميع اعضاء مجلس الاداره وكافة القيادات علي دعمهم الكبير ومؤازرتهم للفريق حتي تخطي كبوته وتعديل مساره بالإضافة إلى خالص التحية و التقدير للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وجميع اللاعبين علي اصرارهم نحو تدارك استعادة هويتهم والفوز المتتالي في خمس مباريات والرغبه في المزيد ان شاء الله .

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