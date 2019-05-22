شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الدايم رئيسا لبعثة الطائرة فى التصفيات الأفريقية بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس أحمد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس، رئاسة بعثة المنتخب الأول فى التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها فى كينيا يوم 3 يونيو المقبل. ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى كينيا يوم 1 يونيو القادم إستعدادا للمشاركة فى هذه التصفيات المؤهلة على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس القادم . يقود المنتخب فنيا المدير الفنى الهولندى الجديد جيدو فيرمولين، و معه المدرب وائل العايدى.

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