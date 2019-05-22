أبو جبل: الحمد لله على بقاء سموحة فى الدورى.. وأحلم بالمشاركة فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد أبو جيل حارس مرمى سموحة والمنتخب الوطنى، سعادة كبيرة بفوز فريقه على بتروجت بهدفين، وضمان البقاء فى الدورى، وكذلك الانضمام للقائمة الأولية للفراعنة قبل كأس أمم أفريقيا 2019 . وكتب أبو جبل على حسابه الشخصى فى "فيس بوك": "اللهم لك الحمد .. مبروك مجلس ادارة نادي سموحة وعلي رأسهم المهندس فرج عامر، و والجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، و مدربي عماد المندوه علي البقاء في الدوري الممتاز؛ وان كان هذا المركز لا يليق ب نادي سموحة العريق وامكانيات لاعبيه، الحمد لله انضمامي للقائمة الاولية ل منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية، توفيق الله ثم تعب مدربي ثم اجتهادي وتعبي طول موسم صعب عليا بجد بس الحمد لله علي كل شئ، واتمنى من الله أن أكون ضمن القائمة الاخيرة لمنتخب بلدي مصر".

أبو جبل

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