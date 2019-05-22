شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يشيد بأداء لاعبيه بعد التعادل أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، بأداء لاعبيه عقب لقاء فريقه أمام المصرى البورسعيدى، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما .

وأضاف مختار مختار فى تصريحات خاصة لقناة اون سبورت، أن فريقه نجح فى السيطرة على الملعب عقب إحراز المصرى لهدفين متتاليين، واستطاعوا العودة للمباراة بإحراز هدفين فى خمس دقائق .

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واعترف المدير الفنى للإنتاج، أن المصرى كان يعتمد على العرضيات من الجانبين بسبب وجود مهاجم جيد وهو الفلسطينى محمود وادى الذى نجح فى إحراز الهدف الثانى للفريق البورسعيدى، مؤكدا أنه مطمئن على موقف الفريق بالدورى .

يذكر أن الإنتاج الحربى يحتل المركز الثانى عشر برصيد 37 ويحتاج لنقطة من لقائيه المقبلين لضمان البقاء .