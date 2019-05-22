شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات يوم الثلاثاء 22 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الثلاثاء 22 / 5 / 2019 خمس مباريات فى الجولة الـ 33 من بطولة الدورى المصرى، حيث استضاف سموحة نظيره بتروجت، وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندرى، وإنبى مع المقاصة، والمصرى البورسعيدى أمام الانتاج الحربى وأخيراً دجلة أمام حرس الحدود. فيديو .. الإنتاج يتعادل مع المصرى 2 /2 فى الجولة الـ33 للدورى انتهت مباراة المصرى والإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى 2 / 2 ، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدور. Advertisements

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