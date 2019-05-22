انت الان تتابع نجم الأهلي يفتح النار على أجيري بسبب رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
رمضان صبحي
انتقد إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بدءًا من 21 يونيو المقبل. وقال الشاطر خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه عبر قناة النادي الأحمر، إنه لن يختص الحديث عن لاعبي الفريق الأحمر المستعدين، متساءلا: «كيف لا ينضم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك للمنتخب بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه، وينضم على حسابه أحمد فتوح الذي لم يشارك سوى في مباريات قليلة مع سموحة؟».
وتابع: «كيف لا يتم استدعاء عمرو السولية ومحمد هاني في المنتخب بعد ما قدماه مع الأهلي هذا الموسم من أدوار هجومية ودفاعية، وإذا تحدثنا عن غياب هاني في المباريات الأخيرة، هو النني بيلعب في أرسنال؟». وواصل: «استبعاد رمضان صبحي هو اللغز الأكبر، مع عبدالله جمعة، فهذا الثنائي تحديدًا يقدم
وتابع: «كيف لا يتم استدعاء عمرو السولية ومحمد هاني في المنتخب بعد ما قدماه مع الأهلي هذا الموسم من أدوار هجومية ودفاعية، وإذا تحدثنا عن غياب هاني في المباريات الأخيرة، هو النني بيلعب في أرسنال؟».
وواصل: «استبعاد رمضان صبحي هو اللغز الأكبر، مع عبدالله جمعة، فهذا الثنائي تحديدًا يقدم أفضل أداء ممكن هذا الموسم، فوجود نجم الأهلي مع محمد صلاح وتريزيجيه كان سيمثل إضافة رائعة للهجوم، لكن يبدو أن الجهاز الفني اختار التشكيل الأساسي باهتمام دون الاهتمام باختيارات البدلاء، اللي بنشوفه ده غريب جدًا ونفس الحال للحارس محمد عواد، المؤكد أن المعايير التي يتبعها جهاز الفراعنة في اختياراته غير منطقية».
ولاقت اختيارات أجيري، بالقائمة الأولية للمنتخب، التي أعلنها الثلاثاء انتقادات لاذعة خلال الساعات الماضية، بسبب استبعاد عدد من اللاعبين المتألقين.
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