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جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء من يوم الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وذلك ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأصبح الزمالك مطالب بالفوز بهدفين دون رد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما تلقى الخسارة خلال مباراة الإياب بهدف أحرزه المهاجم التوجولي لابا كودجو.





موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، حيث نجح الزمالك في تقديم مباراة جيدة للغاية خلال مباراة الذهاب، خاصة أنه أضاع أكثر من فرصة كانت ستغير مجرى المباراة، إلا أن اللاعبين كانوا ينقصهم اللمسة النهائية والإنهاء الجيد للهجمات.

وكان من أبرز الفرص التي أضاعها الفريق الأبيض، كرة يوسف أوباما حينما أرسل كهربا الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، إلا أن أوباما بالرغم من أنه كان بمفرده إلا أنه فشل في استغلالها.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، بينما كانت الفرصة الأبرز لفريق الزمالك هي انفراد النجم محمود كهربا، حينما انطلق وانفرد بالمرمى ولكنه تعامل معها بشكل سيء للغاية، خاصة أنه سددها بشكل غريب ليضيع على الفريق الأبيض فرصة إحراز هدفاً كان سيفرق كثيراً معه خلال مباراة العودة.

بينما الفريق المغربي فقد أضاع العديد من الفرص، حيث إن الحارس عمر صلاح قدم مباراة جيدة للغاية ونجح في إخراحج العديد من الفرص الخطيرة، التي كانت ستصعب من مهمة الفريق الأبيض خلال مباراة الإياب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، ونجح المهاجم التوجولي في إحراز هدفاً قاتلاً في الدقيقة 95 من عمر المباراة، حينما استغل اندفاع لاعبي الزمالك غير المبرر للأمام، وانطلق بالكرة ويسدد في الشباك.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد، من أجل التتويج باللقب، مستعيناً بدعم جماهيره التي ستتواجد في ملعب برج العرب من أجل دعم ومؤازرة الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، وسيفتقد الزمالك جهود كل من الظهير التونسي حمدي النجاز، والمهاجم عمر السعيد، بعد حصولهما على إنذارات خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان.

وسيعوض المهاجم المغربي خالد بو طيب غياب عمر السعيد، خاصة بعد عودته من الإصابة التي لحقت به، بينما سيعوض حازم إمام غياب النقاز في الجبهة اليمنى.