شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. متى انتظمت بطولة كأس الأمم الإفريقية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية في مهد إقامتها وتحديدا في فترة الستينات نظاما عشوائيا في إقامة البطولة فتارة فأحيانا كانت تقام في السنة التالية لأخر نسخة وأحيانا أخرى تقام بعد سنتين وتارة تقام بعد ثلاث سنوات حتي أقيمت البطولة السادسة بإثيوبيا عام 1968 ومنذ ذلك التاريخ وأصبح للبطولة نظاما متعارف عليه وهو إقامتها كل سنتين في دولة أفريقية ما.

وتكن مصر على موعد مع استضافة كأس الأمم الإفريقية، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.