جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الثلاثاء 22 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد على لاعب المقاولون العرب، احتلال صدارة جدول تريبت هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف، عقب إقامة خمس مباريات يوم الثلاثاء 21/5/2019 ، فى الجولة الـ 33 من بطولة الدورى، حيث فاز سموحة علي نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، وفوز طلائع الجيش بأربع أهداف نظيفه على الاتحاد السكندرى، وفوز إنبى على المقاصة 2-1، وتعادل دجلة والحدود بهدف لكل منهما . ويتقاسم كل من خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ومحمود علاء لاعب الزمالك المركز الثانى برصيد 14 هدف .

قائمة الهدافين

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