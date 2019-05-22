الامارات | «سباعيات مكتوم بن راشد» تدخل أدوارها الإقصائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سباعيات مكتوم بن راشد» تدخل أدوارها الإقصائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل سباعيات مكتوم بن راشد الكروية، في العاشرة مساء اليوم، أدوارها الإقصائية، إذ تقام أربع مباريات لحساب الدور ربع النهائي في البطولة، المقامة منذ الخامس من شهر رمضان المبارك، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وشهدت مشاركة 19 فريقاً.

وتستهل المباريات، على الملعبين (1) و(2)، بلقاءي بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» مع «جوردن»، و«السيلساو» مع «المقام»، على أن تتبع في الساعة 11 وعلى الملعبين ذاتيهما، بلقاءي حامل اللقب فريق «شرطة دبي» مع «داناتا»، و«الجوكر» مع «أصباغ ناشيونال».

وجاء تأهل الفرق الثمانية عقب خوضها دوري مجموعات النسخة التاسعة، وحلولها في المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأربعة للبطولة، وذلك بعد أن شهد ختام منافسات المجموعتين الأولى والثانية، مساء الأحد الماضي، انتزاع فريق «جوردن» صدارة مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن «المقام» الوصيف، فيما ذهب المركز الأول للمجموعة الثانية لفريق «الجوكر»، الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات، وبرصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط عن «شرطة دبي» الوصيف.

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من جانبه، كشف مدرب فريق «نيس إف سي»، الكاميروني نزولا أكاوكا، عن استقدام لاعبين من الكاميرون بهدف المشاركة في النسخة التاسعة من البطولة، وقال إن: «لقاء (نيس إف سي) في ختام دوري المجموعات كان بلا هدف، في ظل فقدان فرصة التأهل لربع النهائي، خصوصاً أن الفريق عانى غياب التجانس، الذي طرأ عليه طيلة مباريات البطولة، لكون أغلب لاعبينا، خصوصاً الذين تم القدوم بهم من الكاميرون للمشاركة، غير معتادين على المشاركة بنظام السباعيات»، موضحاً: «شاركنا بمجموعة من اللاعبين بين القادمين من الخارج وآخرين من المقيمين في الدولة، إلا أن قصر مراحل الإعداد كان وراء غياب التجانس، فضلاً عن كون أغلب لاعبينا غير معتادين على نظام السباعيات التي تدار مبارياتها بحكم واحد من دون حكام مساعدين».

وعن مباراته الختامية أمام «الاتحاد الرياضي للجامعات»، قال نزولا: «كان اللقاء صعباً وعنيفاً للغاية، ونجحنا في التقدم بهدف مبكر، إلا أن غياب الدافع والحافز، كان وراء منح السيطرة للفريق المنافس، الذي استطاع العودة بقوة في المباراة وحسم نتيجتها».

واختتم: «نتطلع إلى العودة والمشاركة في نسخة العام المقبل، في ظل معرفتنا بما تتطلبه مثل هكذا بطولات، ونحن عازمون على توفير فترة إعداد مبكرة تسهم في إيجاد التجانس المطلوب وتضمن لنا المنافسة على اللقب».