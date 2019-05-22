بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي في مهمة جديدة

كَّد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أنَّ التشيكي بيتر تشيك، حارس آرسنال، سيعود لتشيلسي عقب انتهاء الموسم الحالي.

وسبق أن أعلن تشيك أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي عقب المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بين آرسنال وتشيلسي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن تشيك سيعود للعمل في تشيلسي كمدير رياضي للنادي، عقب اعتزاله كرة القدم في الصيف المقبل.

وظل تشيلسي، يُسيِّر أموره الداخلية والخارجية بدون مدير رياضي، منذ تقديم مايكل إيمينالو، استقالته في نوفمبر/ تشرين ثان 2017.

يُذكر أن تشيك لعب في تشيلسي خلال الفترة من 2004، وحتى 2015، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مرة واحدة.