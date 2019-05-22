كَّد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أنَّ التشيكي بيتر تشيك، حارس آرسنال، سيعود لتشيلسي عقب انتهاء الموسم الحالي.
وسبق أن أعلن تشيك أنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي عقب المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بين آرسنال وتشيلسي.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن تشيك سيعود للعمل في تشيلسي كمدير رياضي للنادي، عقب اعتزاله كرة القدم في الصيف المقبل.
وظل تشيلسي، يُسيِّر أموره الداخلية والخارجية بدون مدير رياضي، منذ تقديم مايكل إيمينالو، استقالته في نوفمبر/ تشرين ثان 2017.
يُذكر أن تشيك لعب في تشيلسي خلال الفترة من 2004، وحتى 2015، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي في مهمة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.