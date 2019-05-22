بالصور.. ليفربول يستعد لنهائي الأبطال على ملعب "مترو بوليتانو".. وكلوب يشتكي من حرارة الجو.. وماني: حاسس أني في السنغال

ترجمة: أحمد أبوعقيل

وصل فريق ليفربول أمس إلى العاصمة الأسبانية مدريد استعداداً لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام سبيرز،على ملعب واندا مترو بوليتانو.

يأمل كلوب في أن يتأقلم لاعبيه على الطقس الحار في الوقت المناسب في العاصمة الإسبانية.

ساديو ماني قال أن طقس أسبانيا يشبة الطقس في مسقط رأسة بالسنغال معلقا:" أعتقد أنني في بلادي".

يواجه يورجن كلوب فريق توتنهام في في ملعب واندا متروبوليتانو في في العاصمة الأسبانية مدريد بعد 11 يومًا السبت1/6/2019 .وأكد كلوب على جاهزية روبرتو فيرمينو، الذي غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم بسبب إصابة في الفخذ .ليست هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها كلوب فريقه إلى كوستا ديل سول لمعسكر تدريبي.وتابع:" أعتقد الآن أنه من المهم بالنسبة لنا أن نعود ونستعد للمباراة الكبيرة. نحن نعرف كيفية الاستعداد ، لذلك نحن نتطلع إليه".ويلعب ليفربول النهائي الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.واكد ساديو مانية أنهم استفادوا من خوض النهائي في العام الماضي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد في كييف.وأضاف:" أصبح لدينا بعض الخبرة ونعرف كيف حدث ذلك لأننا كنا هناك العام الماضي.

"نحن نشعر حقًا بإيجابية حقًا ، وسيكون من الأمور الكبيرة والكبيرة بالنسبة لنا [الفوز بها]. توتنهام وأنفسنا شباب حقًا ، لكن لدينا كلنا خبرة كبيرة ولعبنا كل أنواع الألعاب.

"إنه أمر مثير ونحن نريد الفوز به ، بالتأكيد - الكل يعرف. لسنا هنا للتفكير في الأمر مرتين ، بل سنذهب إلى هناك فقط لمحاولة الفوز به. "