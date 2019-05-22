حصاد اليوم الرياضى 21/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 21/5/2019، العديد من الأخبار الرياضية الهامة التى جاء في مقدمتها بدأ جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل. الجماهير تحتشد أمام بوابات الزمالك لشراء تذاكر نهائى الكونفدرالية بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على بوابات القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل.. رسميا.. عبد الله السعيد ووليد سليمان فى قائمة المنتخب قبل أمم أفريقيا Advertisements أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق. نجم الأهلى يتساءل عن سر غياب ظهير الزمالك من قائمة المنتخب أبدى صالح جمعة، لاعب الأهلى، دهشته الشديدة من استبعاد شقيقه عبد الله جمعة لاعب الزمالك من قائمة المنتخب الوطنى الأول لبطولة أمم أفريقيا المقبلة. دخل محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من أجل العودة لقيادة خط الدفاع أمام نهضة بركان المغربى..

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