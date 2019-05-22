شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. إنبى يتقدم على المقاصة بهدفى شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين إنبى والمقاصة بتقدم المارد البترولى بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى . تقدم أحمد شكرى صانع ألعاب إنبى لفريقه فى الدقيقة 23 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 42 ، فى الوقت الذى لم يظهر أى خطورة لمصر المقاصة . وضم تشكيل مصر المقاصة كل من :- حراسة المرمى : محمد كوكو الدفاع : عاصم سعيد _احمد عبدالعزيز مودي - محمد دبش - عصام صبحي Advertisements الوسط : محمد دسوقي - مصطفى شبيطه - باولن فوافي - ميدو جابر - محمد تونى الهجوم : جون أنطوى على دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – طه عادل - أحمد محسن - هاني سعيد - محمد رمضان - شميلس بيكلي - مروان حمدي ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال، وصلاح عاشور للإصابة . ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 45 نقطة.

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