بالصور.. جماهير الزمالك تبدأ شراء تذكرة نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

احتشدت جماهير الزمالك في مقر النادي بميت عقبة وبعض منافذ بيع التذاكر، من أجل حضور إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب في المغرب بهدف نظيف، ليحتاج إلى الفوز بأكثر من هدف في لقاء الإياب من أجل حصد لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه والعودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا.

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ورصدت عدسة "الخليج 365" زحامًا شديدًا في محيط بوابة نادي الزمالك في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى نادي الترام بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، من أجل شراء تذاكر إياب المباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أنه تحدد مبلغ 50 جنيهًا سعرًا للدرجة الموحدة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في ستاد برج العرب، 100 جنيه للدرجة الأولى، و300 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وتأتي منافذ بيع تذاكر كالتالي.. القاهرة: مقر نادي الزمالك بجامعة الدول، نادي السكة الحديد، ونادي الشمس.. الإسكندرية: نادي الترام ونادي الأوليمبي.. بخلاف منافذ بيع في المنصورة والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على موافقة الجهات الأمنية لحضور 60 ألف مشجع لمباراة الزمالك ونهضة بركان.