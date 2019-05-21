إنبي يتفوق على المقاصة بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق إنبي على مصر المقاصة بهدفين نظيفين بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 33 - وقبل الأخير للدوري الممتاز. الأخير للدوري الممتاز. سجل الهدفين أحمد شكري في الدقيقتين 23.، 42 يذكر أن إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة والمقاصة السادس برصيد 45 نقطة.

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