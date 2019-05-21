رياضة | "ياما خارج المنتخب مظاليم".. تشكيلة "غير المنضمين" لقائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ياما خارج المنتخب مظاليم".. تشكيلة "غير المنضمين" لقائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المكسيكي "أجيري" إنتقادات عنيفة بعد إعلان القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين.

وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجآت عديدة بعد استبعاد بعض اللاعبين الذين يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا 2019 وأبرزهم عبد الله جمعة ومحمد عواد ومحمود كهربا ورمضان صبحي وغيرهم، وضم بعض اللاعبين الآخرين الأقل منهم في المستوي الفني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير قائمة موازية لمنتخب مصر تضم اللاعبين المُستبعدين من قائمة منتخب الفراعنة الأولية وهم يستحقون التواجد ضمن قائمة بطولة أمم إفريقيا المقبلة:-

- التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى : محمد عواد

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد عبد الغني - علي جبر - عبد الله جمعة

الوسط الدفاعي : عمرو السولية - حمدي فتحي

الوسط الهجومي : محمود كهربا - صالح جمعة - رمضان صبحي

رأس الحربة : عمر السعيد

- دكة البدلاء:

عامر عامر - رجب بكار - ياسر إبراهيم - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - محمد هاني - حسين الشحات - يوسف أوباما - خالد قمر - مصطفي محمد