رياضة | الاتحاد والوحدة يشعلان ملعب "الجوهرة المشعة" بهدفين متتاليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد والوحدة يشعلان ملعب "الجوهرة المشعة" بهدفين متتاليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في إشعال أجواء ملعب "الجوهرة المشعة"، بإحراز هدف التقدم أمام نظيره الوحدة الإماراتي، قبل أن يدرك الضيوف التعادل سريعًا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقدم رومارينو للاتحاد في الدقيقة الثامنة والستين من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة منداخل منطقة الجزاء عجز راشد السويدي في التصدي لها لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس، وأدرك الوحدة التعادل سريعًا عن طريق محمد صالح في الدقيقة الحادية والسبعين.

والجدير بالذكر أن الوحدة يدخل المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ١١ نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد ٩ نقاط.