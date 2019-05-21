رياضة | عملاق أوروبي يخطط لخطف رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملاق أوروبي يخطط لخطف رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على أن هناك مفاوضات قد تبعد رونالدو عن يوفنتوس في الصيف المقبل.

واشارت صحيفة " أوكيداريا " الإسبانية إلى أن الصحافة في باريس تتحدث عن نية ناصر الخليفي في إستقدام رونالدو بجانب تغيير توماس توخيل والتوقيع مع ماسيمليانو أليجري الذي رحل عن الفريق الإيطالي بعد خمسة سنوات نجح خلالهم في الحصول على خمسة بطولات للدوري وأربعة ألقاب كأس إيطاليا.

وكان رونالدو قد إنتقل لليوفي في الصيف الماضي مقابل 105 مليون جنية إسترليني بعقد يمتد لأربعة سنوات بعد رحيله عن الريال الذي توج معه بأربعة ألقاب لدوري ابطال أوروبا ويسعى الخليفي إلى جلب الدون بعد أن وجد عدم فاعلية من نيمار وكافاني في المباريات الكبرى.