انت الان تتابع تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يحسم مستقبله بهذا التصريح والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - وضع مدافع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الفرنسي رافائيل فاران حداً نهائياً للشائعات التي تحدثت حول رحيله عن الفريق الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاران في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية بلهجة واضحة: "سأستمر في ريال مدريد العام المقبل"، قبل أن يكمل موضحاً: "متأكد من أننا سنسترجع مشاعر قوية".

وعن الأسبوع الكارثي الذي ودع فيه الملكي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا على يد برشلونة وأياكس أمستردام، قال فاران: "لقد قاتلنا وحاولنا بجد، ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شيء، ولكننا افتقدنا للشرارة في اللحظات الصعبة".

وشدد المدافع الفرنسي المتوّج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018، على أنه لم يكن بمستواه الأمثل، متعهداً للجماهير المدريدية باستعادة "أفضل نسخة منه مرة أخرى".

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واختتم تصريحاته قائلاً: "علينا أن نتطور، وزيدان كان واضحاً في ذلك، وعلينا إعادة البناء وتغيير الأشياء".

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد ربطت فاران بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يُمني النفس بتدعيم دفاعه بلاعبين كبار، للعودة إلى الواجهة المحلية ومنها إلى الساحة القارية من بوابة "أمجد الكؤوس الأوروبية".

وخاض فاران (26 عاماً) ما يقرب من 42 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية، وبصم على هدفين اثنين، كما نال بطاقة صفراء وحيدة وأخرى باللون الأحمر.

يُذكر أن المدافع الفرنسي انضم إلى صفوف فريق ملعب "سانتياغو برنابيو" صيف 2011 قادماً من لانس الفرنسي، ونجح في التتويج مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.