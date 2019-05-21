انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي يتزعم قائمة "راقصي التانغو" في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:54 مساءً - تزعم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، قائمة منتخب بلاده المستدعاة لخوض بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، التي تستضيفها البرازيل، في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

كما وقع الاختيار إلى جانب ميسي على جناح يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرجيو أغويرو، في الوقت الذي تم فيه استبعاد قائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي من القائمة المكونة من 23 لاعباً، لخوض البطولة اللاتينية، التي تُعد الأقدم بالعالم بين جميع البطولات على مستوى المنتخبات.

وكانت قرعة كوبا أمريكا، التي سُحبت أواخر يناير المنصرم، قد أوقعت في المجموعة الثانية، التي وصفها مراقبون بـ"الحديدية"؛ إذ ستلاقي كولومبيا والباراغواي، فضلاً عن قطر المتوجة بكأس آسيا 2019، والتي تشارك ببطاقة دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول).

ويستحوذ منتخب الأوروغواي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا برصيد 15 لقباً، يليه المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.

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حراسة المرمى: إستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، أوجستين مارشسين (كلوب أمريكا المكسيكي).

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، خوان فويث (توتنهام)، فونيس موري (فياريال)، ميلتون كاسكو (ريفر بليت)، رينزو سارافيا (راسينج)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس الهولندي).

الوسط: جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس (باريس سان جيرمان)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، ماركوس أكونا (سبورتنغ لشبونة)، رودريجو دي بول (أودينيزي)، إزكويل بالاسيوس (ريفر بليت)، روبيرتو بيريرا (واتفورد)، جيرمان بيزيلا (فيورنتينا)، جويدو رودريجيز ( كلوب أمريكا المكسيكي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرغيو أغويرو (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)،ماتياس سواريز (ريفر بليت).