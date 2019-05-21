اخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 21/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم الحكم المساعد الدولى محمود أبو الرجال فى إدارة مباراة بولندا وكولومبيا بافتتاح كأس العالم للشباب التى تستضيفها بولندا بولندا، فى الفترة من 24 مايو الحالى وحتى 15 يونيو المقبل.

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