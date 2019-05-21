شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضى للموسم الرياضى الجديد 2019/2020، والتى جاءت بناءً على الترشيحات المقدمة من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بصفته المسئول الأول عن إدارة اللعبات الأخرى، وجاء تشكيل الأجهزة على النحو التالى:

الطائرة «رجال»: محمد مصيلحى مديراً فنياً ـ محمود فرج مديراً لقطاع الناشئين ـ محمد شعراوى مديراً للأكاديمية.

الطائرة «سيدات»: حمدى الصافى مديراً فنياً ـ نور عطية مديراً لقطاع الناشئات.

كرة السلة «رجال»: سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى «تم الاتفاق معه بالفعل» بعد نهاية الموسم الرياضى ـ سيد مصطفى مديراً لقطاع الناشئين ـ طه الغنام مديراً للأكاديميات.

كرة السلة «سيدات»: على هاشم مديراً فنيا ـ سيد صابر مديراً لقطاع الناشئات.

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كرة اليد «رجال»: عمر شوقى رئيساً للجهاز الفنى ـ جارى إتمام التعاقد مع مدير فنى أجنبى على مستوى يحقق طموحات الأهلى وجماهيره ـ تامر عادل مديراً لقطاع الناشئين ـ عبدالرحيم القليوبى مديراً للأكاديميات.

كرة اليد «سيدات»: ياسر صلاح مديراً فنيا ـ د.هالة زكى مديراً لقطاع الناشئات. ألعاب القوى: ـ ياسر داؤود مديرًا فنيًا. الجمباز: د.محمد فؤاد مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبى فيكتور أليكسيكوف.

تنس الطاولة: أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً ومعه الخبير الأجنبى زانج شاولينج ـ فتحى عبده مديراً لقطاع الناشئين – عادل شومان مديراً لقطاع الناشئات.

الكاراتيه: د.مراد عاصم رئيساً لجهاز الكاراتيه.

ألعاب الماء: وائل عزت رئيساً لجهاز ألعاب الماء.. الاحتياجات الخاصة: العجمى سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة – مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع.