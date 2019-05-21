فيرمينو يعود لتدريبات ليفربول استعدادًا لنهائي أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شارك البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم فريق ليفربول الإنجليزي في الجلسة التدريبية الأولى لبعثة الريدز المتواجدة حاليًا في إسبانيا.

وغادرت بعثة ليفربول إلى إسبانيا أمس الاثنين بقائمة مكونة من 26 لاعبًا على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، استعدادًا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك فيرمينو اليوم الثلاثاء في الجلسة التدريبية الأولى للفريق في إطار تأهيله قبل المباراة بعد الإصابة التي لحقت به قبل مباراة برشلونة في نصف نهائي الأبطال.

جدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ستقام في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.