صور .. وزارة الرياضة تشجع الابتكار بمركز التعليم المدني بالجزيرة

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تنظم وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومركز دندرة الثقافي ومؤسسة سوريانا، فعاليات معسكر الابتكار الأول لعام 2019 ضمن برنامج القيادات الشبابية YLP الذي أطلقه البرنامج الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمركز التعليمالمدني بالجزيرة.
يهدف البرنامج لبناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعي التغيير في المنطقة العربية وتمكينهم من تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال القيادة، والابتكار الاجتماعي، وتنظيم المشاريع، والتكنولوجيا.
ويستطيع أي شاب في سن 18 وحتى 29 عاما من
يذكر أن المحطات القادمة لمعسكرات الابتكار ستنطلق في محافظة قنا خلال الفترة من 26 - 30 مايو ٢٠١٩ بنزل الشباب أمام مستشفى الهلال بقنا، علاوة علي تنظيم المعسكر بمكتبة مصر العامة بالجيزة خلال الفترة من 26 وحتى 30 مايو 2019.
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