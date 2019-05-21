رياضة | ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة على طبق من ذهب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة متعلقة بانتقال الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال برنامج الشيرينتيجو الإسباني، إن ريال مدريد رفض طلبات فرانكفورت بخصوص بيع يوفيتش مقابل 100 مليون يورو في الصيف المقبل.

وتابع البرنامج أن برشلونة سيدخل في صفقة الصربي في الفترة المقبلة بعد رفض ريال مدريد سعره المطلوب من فرانكفورت.

وكانت شبكة سكاي سبورتس الألمانية ذكرت في الأيام الماضية أن ريال مدريد توصل للاتفاق مع اينتراخت فرانكفورت لضم يوفيتش مقابل 65 مليون يورو والصربي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي الملكي.