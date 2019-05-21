شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يمدد عقد جيرو عامًا إضافيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حدًا للشائعات حول مستقبله، من خلال تمديد عقده مع فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي عامًا إضافيًا حتى 2020، بحسب ما أعلن نادي كرة القدم اللندني، الثلاثاء.

وأعرب جيرو، البالغ من العمر 32 عامًا، في الآونة الأخيرة عن امتعاضه لقلة مشاركته أساسيًا في صفوف فريق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، وسط تلميحات عن احتمال رحيله بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

لكن المهاجم الذي توج في الصيف الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018، وافق على البقاء في العاصمة الإنجليزية لعام إضافي على الأقل، وقال للموقع الإلكتروني للنادي: «أنا سعيد جدًا للتوقيع على عقد جديد. كنت أريد فعلًا الاستمرار لعام إضافي. شعرت بأني جزء من الفريق، من العائلة، منذ انضمامي وآمل في أن نحرز المزيد من الألقاب».

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وسجل جيرو 17 هدفًا في 62 مباراة دافع فيها عن ألوان فريق «البلوز» منذ انضمامه من جاره أرسنال في يناير 2018.

وغالبا ما أدى جيرو دور المهاجم البديل للإسباني ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو مدريد حاليًا، وللأرجنتيني جونزالو هيجواين، لكنه ساهم بقوة في بلوغ فريقه نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم، بتسجيله 10 أهداف في المسابقة القارية وضعته في صدارة ترتيب الهدافين، تشاركا مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعلقت مديرة تشيلسي مارينا جرانوفسكايا على تمديد عقد جيرو بقولها «نحن سعداء جدًا لأن أوليفيه سيكون لاعبًا في صفوف تشيلسي الموسم المقبل».

وأضافت: «منذ انضمامه إلينا قبل 18 شهرًا، مر بفترة تعين عليه خلالها أن يصبر وينتظر فرصته، لكنه في النهاية ساهم بطريقة إيجابية في الفريق».

وأحرز جيرو في صفوف تشيلسي كأس إنجلترا الموسم الماضي بفوز فريقه على مانشستر يونايتد 1-صفر في النهائي، وسيواجه فريقه السابق أرسنال في نهائي «يوروبا ليج» المقرر في باكو في 29 مايو الحالي.