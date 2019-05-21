تشيلسي يلجأ إلى حل وسط لتقليص العقوبة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي قد يضطر لتقبل عقوبة الحرمان من التعاقدات التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تخفيضها لاحقًا.

وقرر الاتحاد الدولي في شباط / فبراير الماضي، توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات على تشيلسي، بعد تجاوزات في التعاقد مع لاعبين قصر، شملت 29 حالة، أبرزها متعلقة بالمهاجم البوركينابي بيرتراند تراوري.

ورفض "فيفا" الاستئناف الذي تقدم به تشيلسي لإلغاء أو تجميد العقوبة، ما يهدد إمكانية تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، الأمر الذي سيحول أنظار النادي اللندني إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، فإن محكمة "كاس"، أكدت أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب استئناف من تشيلسي، ما يشير إلى إمكانية تغيير استراتيجية مواجهة العقوبة.

Advertisements

وأضافت الصحيفة، أن محاميي تشيلسي، يعتقدون أن الاتحاد الدولي يملك دفاعًا قويًا عن قضيته، لذلك فإنه مُصر على إيقاع العقوبة على تشيلسي مهما حاول الأخير تجميدها.

وتابعت بأن تشيلسي يعتقد أنه في حال أخّر الاستتئناف وقبل تطبيق العقوبة في فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت حديثًا، فإن الأمل في إلغائها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سيكون قويًا.

ولهذا السبب، قام تشيلسي بتمديد عقد كل من دافيد لويز وأوليفييه جيرو، كما أنه سيستعين قبل بداية الموسم الجديد بمجموعة من اللاعبين الذين كانوا معارين لأندية أخرى وأبرزهم كيرت زوما وتامي أبراهام ومايسون مونت.