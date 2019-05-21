شكرا لقرائتكم مدرب حراس الإسماعيلى: جهاز المنتخب ظلم عواد مرتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب بسبب استبعاد محمد عواد من اختيارات قائمة المنتخب لبطولة كاس الأمم الأفريقية 2019.
وقال سعفان الصغير: "ناجى يعلم أن اسباب الاستبعاد ليست فنية ولا احد يعلمها غيره هو وأطلب من أن يعلنها للجميع".
وأضاف مدرب حراس الدراويش: "أريد أن أوجه رسالة من أخ لأخيه الأكبر أحمد ناجى..وأقول له أنه ظلم عواد مرتين المرة الأولى بكأس العالم والثانية الآن".
وتابع قائلا: المشكلة ليست فى الإسماعيلى، فعواد حارس كبير ويلعب لنادى كبير قدم حراس كبار للمنتخبات بداية من حسن مختار مرورا بعلى أغا وسعفان الصغير ومحمد صبحى ثم عواد".
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