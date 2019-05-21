شكرا لقرائتكم أغيري يستبعد كهربا ومحمد عواد من تشكيلة مصر في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد وليد سليمان لاعب وسط الأهلي بشكل مفاجئ إلى تشكيلة مبدئية من 25 لاعبا لمنتخب مصر يوم الثلاثاء استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 12 يوليو.

كما وجه خافيير أغيري مدرب مصر الدعوة إلى صانع اللعب عبد الله السعيد (33 عاما) لأول مرة منذ تعيينه خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر بعد كأس العالم الأخيرة.

وتجاهل المدرب المكسيكي مرة أخرى ضم رمضان صبحي جناح الأهلي ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك، رغم أن يوم الاثنين كانا ضمن المجموعة الأساسية التي يعتمد عليها سلفه كوبر وشاركا في كأس العالم العام الماضي، كما تجاهل محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي.

وكان آخر ظهور لسليمان (34 عاما) مع مصر على مقاعد البدلاء في الفوز على غانا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2016، وتألق سليمان العام الماضي وقاد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خسر أمام الترجي التونسي في نوفمبر، لكنه غاب عن أغلب 2019 بسبب الإصابة.

وانضم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري المصري الممتاز إلى التشكيلة رغم أنه خاض آخر مبارياته الدولية السبع قبل ثماني سنوات.

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وسبق لأغيري ضم علي، مهاجم الإسماعيلي والزمالك السابق، في ثاني تشكيلة له في أكتوبر لكنه انسحب لاحقا بسبب الإصابة.

واستدعى المدرب المكسيكي أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لسموحة، في قرار أثار دهشة المتابعين بعد أن اختاره على حساب عبد الله جمعة ظهير الزمالك المتألق.

وسيقود محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هجوم مصر الذي يضم أيضا أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن بالإضافة إلى علي مهاجم المقاولون.

وتخوض مصر مباراتين وديتين باستاد برج العرب في الإسكندرية أمام تنزانيا وغينيا في 13 و16 يونيو حزيران على الترتيب استعدادا للنهائيات القارية، وتلعب مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، في المجموعة الأولى في كأس الأمم إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) محمد الشناوي (الأهلي) محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) محمد أبو جبل (سموحة)، وفي الدفاع أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) عمر جابر (بيراميدز) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك) أحمد أبو الفتوح (سموحة) علي غزال (فيرينسي البرتغالي).

وفي الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) طارق حامد (الزمالك) نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز) عبد الله السعيد (بيراميدز) وليد سليمان (الأهلي) محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وفي الهجوم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) مروان محسن (الأهلي) أحمد علي (المقاولون العرب).