رياضة | وفد نهضة بركان يصل القاهرة استعدادًا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد نهضة بركان يصل القاهرة استعدادًا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وفد من نادي نهضة بركان المغربي إلى القاهرة للترتيب لوصول باقي أفراد البعثة غدًا الأربعاء إستعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وبحسب صحيفة "المنتخب"، أبلغ مسؤولو النهضة البركانية نظراءهم فى الزمالك المصري بوصول 3 من أفراد بعثة الفريق البركاني إلى القاهرة لترتيب كل الإجراءات الاستباقية قبل وصول بعثة النهضة البركانية بالكامل، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة العودة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن كان الفريق البركاني قد انهى الذهاب متفوقا بهدف لابا كودجو هداف هذه المسابقة