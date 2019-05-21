رياضة | وفد نهضة بركان يصل القاهرة استعدادًا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد نهضة بركان يصل القاهرة استعدادًا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد من نادي نهضة بركان المغربي إلى القاهرة للترتيب لوصول باقي أفراد البعثة غدًا الأربعاء إستعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.