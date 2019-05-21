رياضة | الزمالك يعلن حضور 60 ألف أمام نهضة بركان.. والجبلاية: 40 فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن حضور 60 ألف أمام نهضة بركان.. والجبلاية: 40 فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن موقف الحضور الجماهيري في مباراة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفيدرالية الافريقية.

ورد رئيس الزمالك على إعلان حضور 40 ألف متفرج للقاء بشكل رسمي قائلًا: "وزير الداخلية حسم الأمر وحدد حضور 60 ألف متفرج، هل أصدق اتحاد الكرة أم وزير الداخلية نفسه".

وأضاف: "القرار نهائي بحضور 60 ألف متفرج وقمنا بطباعة التذاكر وإرسالها للمحافظات المختلفة تمهيدًا لبيعها في الساعات القادمة"