شكرا لقرائتكم نور الدين زكري: الهلال أضاع لقب الدوري بنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر نور الدين زكري مدرب الفيحاء أن الهلال أضاع لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنفسه بعدما تعثر في الجولات الأخيرة أكثر من مرة، مشيراً إلى أن معسكر دبي الذي أقامه فريقه في فترة التوقف ساهمت ببقائه في الدوري موسماً ثالثاً.
وقال زكري لـ"العربية": أبارك للنصر تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأرى أن الهلال أضاع اللقب بنفسه. وواصل: ساهم معسكر دبي بشكل كبير في تفادي الفيحاء للهبوط إلى الدرجة الأولى، واللاعبون الأجانب كان لهم دور كبير في بقاء الفريق موسماً ثالثاً في الدوري.
وأتبع: واجهنا مشاكل كثيرة تتعلق بإنهاء الهجمة، كنا نحصل على فرص محققة لكن لا نسجلها، على سبيل المثال صنعنا 16 فرصة في مباراة الأهلي، ومع ذلك خسرنا اللقاء.
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