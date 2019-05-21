برشلونة يرعب سواريز

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة قرر حسم التعاقد بشكل رسمي مع انتوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة كسر عقد اللاعب.
وتابعت الصحيفة أن برشلونة لن يكتفي فقط بضم مهاجم وحيد بل سيتعاقد مع مهاجم آخر.
ويرغب فالفيردي في ضم مهاجم من أجل منافسة لويس سواريز في خط الهجوم بينما يتوقع مشاركة اللاعب غريزمان في مركز الجناح ومنافسة مواطنه عثمان ديمبيلي.
ويخشى لويس سواريز من جانبه من فكرة تحويله لدكة بدلاء الفريق في الموسم المقبل.
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