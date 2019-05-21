أكدت شبكة بيرنابيو ديجيتال الإسبانية أن الغيرة ضربت بقوة نجما باريس سان جيرمان الثنائي كيليان مبابي ونيمار. وذكرت الصحيفة الشهيرة أن مبابي غاضب من كون نيمار يتقاضى راتب أكبر منه ويسدد ركلات الجزاء ويعد النجم الأول للنادي الباريسي. مبابي قال للمقربين منه أنه يسجل أهداف أكثر وأن نيمار قضى الموسم بالكامل في الاصابات. من جانبه فإن نيمار يرفض فكرة تهميشه في باريس سان جيرمان من أجل مبابي. ويأمل ريال مدريد في استغلال الخلافات بين الثنائي وضم لاعب من بينهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبابي أو نيمار في ريال مدريد الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.