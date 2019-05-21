شكرا لقرائتكم 8 محترفين و 6 أندية فى قائمة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 :
وضمت القائمة 8 محترفين ، و5 لاعبين من بيراميدز، و 4 لاعبين من اهلي, و 4 من الزمالك، ولاعبان من سموحة، ولاعب من المقاولون والإسماعيلي.
8 محترفون وهم كل من :
- أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)
- محمد النني (ارسنال الانجليزي)
-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)
- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)
- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)
- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)
- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)
- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)
5 من بيراميدز
- عبد الله السعيد (بيراميدز)
- عمر جابر (بيراميدز)
- أحمد الشناوي (بيراميدز)
- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)
- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)
الأهلى :
- وليد سليمان (الأهلي)
- مروان محسن (الأهلي)
- أيمن أشرف (الأهلي)
- محمد الشناوي (الأهلي)
الزمالك
- طارق حامد (الزمالك)
- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)
- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)
- محمود علاء (الزمالك)
لاعبان من سموحة
- محمد أبوجبل (سموحة)
- أحمد أبو الفتوح (سموحة)
لاعب من المقاولون العرب
- احمد علي كامل (المقاولون العرب)
لاعب من الاسماعيلي
- باهر المحمدي (الاسماعيلي)
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