شكرا لقرائتكم 8 محترفين و 6 أندية فى قائمة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 :

وضمت القائمة 8 محترفين ، و5 لاعبين من بيراميدز، و 4 لاعبين من اهلي, و 4 من الزمالك، ولاعبان من سموحة، ولاعب من المقاولون والإسماعيلي.

8 محترفون وهم كل من :

- أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي)

- محمد النني (ارسنال الانجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

5 من بيراميدز

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

الأهلى :

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- وليد سليمان (الأهلي)

- مروان محسن (الأهلي)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

الزمالك

- طارق حامد (الزمالك)

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

لاعبان من سموحة

- محمد أبوجبل (سموحة)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)

لاعب من المقاولون العرب

- احمد علي كامل (المقاولون العرب)

لاعب من الاسماعيلي

- باهر المحمدي (الاسماعيلي)