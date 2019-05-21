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نابولي يصدم مانشستر يونايتد في صفقة كوليبالي

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٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

كاليدو كوليبالي

كاليدو كوليبالي

أخبر نادي نابولي نظيره مانشستر يونايتد بأنه لن يفرط في مدافعه كاليدو كوليبالي هذا الصيف، حتى لو دفع مانشستر يونايتد 130 مليون جنيه إسترليني لضمه، ويأتي ذلك في الوقت الذي يضع فيه المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير تدعيم خط دفاعه على رأس الأولويات الصيف المقبل، حيث يبحث عن إيجاد شريك دائم للمدافع السويدي فيكتور ليندلوف، ورأى سولسكاير التأثير الكبير للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع ، ويؤمن بأن كوليبالي قادر على إحداث نفس التأثير مع مانشستر يونايتد.

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وعلى الرغم من غياب مانشستر يونايتد عن المشاركة في الموسم المقبل، فإن سولسكاير مع ذلك كان يمني النفس بالحصول على خدمات المدافع السنغالي. وأفادت تقارير إيطالية أمس الإثنين، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض لضم المدافع السنغالي البالغ من العمر 27 عامًا، مقابل 95 مليون جنيه إسترليني، إلا

وعلى الرغم من غياب مانشستر يونايتد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن سولسكاير مع ذلك كان يمني النفس بالحصول على خدمات المدافع السنغالي.

وأفادت تقارير إيطالية أمس الإثنين، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض لضم المدافع السنغالي البالغ من العمر 27 عامًا، مقابل 95 مليون جنيه إسترليني، إلا أن وصيف رفض العرض.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد كوليبالي 130 مليون جنيه إسترليني، ويبدو أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس لا يرغب في التفريط بخدمات لاعب ميتز وجينك السابق.

وينظر إلى كوليبالي باعتباره واحدا من أفضل المدافعين في العالم، ويمثل أحد الأركان الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي لمنافسة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

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