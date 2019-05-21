أمنية دي ليخت تفتح الباب أمام برشلونة

أبدى قائد أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في نفس الفريق الذي سيلعب فيه زميله، فرينكي دي يونج، نجم الوسط، الذي تعاقد معه برشلونة وسينتقل لصفوفه مع نهاية الموسم.

وحصل دي ليخت مساء الإثنين على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الهولندي، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب.

وكشف اللاعب صاحب الـ19 ربيعا أنه صوت في الجائزة لزميله دي يونج، الذي حصل على المركز الثالث.

وعن مستقبله وإمكانية مواصلته اللعب مع دي يونج، قال قلب دفاع أياكس في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت": "أعتقد أنه (دي يونج) قدم موسما كبيرا، يستحق الانضمام لبرشلونة.. اللعب هناك؟ سيكون من الجيد مجاورة فرينكي في فريق، لكني لا أعلم إذا ما كان هذا سيحدث في الوقت الحالي".

ويسعى برشلونة لتعزيز خط دفاعه بضم دي ليخت، رغم صعوبة المهمة مع ارتفاع سعره وتنافس عدة أندية أوروبية كبرى على ضمه.