شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: الزمالك سيخوض مباراتين فى الدوري فقط عقب الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر، إن نادي الزمالك سيخوض مباراته القادمة أمام نهضة بركان، فى إياب نهائى الكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً.

وأضاف المصدر، أن نادى الزمالك سيخوض مباراتين فى الدوري قبل بدء بطولة الأمم الأفريقية فى 21 يونيو المقبل، على أن تؤجل المباريات المتبقية له إلى ما بعد انتهاء البطولة الأفريقية، مشيراً إلى أن الزمالك يتبقى له 5 مباريات فى الدوري الممتاز الجونة، الانتاج الحربى، الاسماعيلي، حرس الحدود، الاهلى.

Advertisements

وينتظر جماهير القلعة البيضاء حسم لقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث يتمنى كل من ينتمى لأبناء ميت عقبة التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخ النادى الأبيض، ولكنهم يضعون أعينهم على لقب الدوري المصري الممتاز.