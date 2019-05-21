رياضة | زيدان يثير الشكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يثير الشكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حول مستقبل الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، ولم يحدد موقفه النهائي سواء برحيله أو بقاءه.

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وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "صن" عن بقاء بيل أو رحيله، إنه لا يعلم ماذا سوف يحدث حقيقة، فهو يعتمد على لاعبين آخرين فى الفترة الأخيرة، وهذا كان واضحًا".

وارتبط اسم بيل بالرحيل عن صفوف النادى الملكى بعد موسم كارثى قضاه مع ريال مدريد، وفقدان مكانه الأساسى فى صفوف النادى الملكى.