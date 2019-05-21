جروس يرصد أخطاء لاعبي الزمالك فى فيديو استعدادا لنهضة بركان...

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جدة - عمرو شويل حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تكليف مساعده شورمان بتجهيز فيديو خاص لأخطاء الفريق الأبيض فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان من أجل تجنبها فى لقاء العودة بنهائى الكونفدرالية.
وسيقوم كريستيان جروس بتحذير لاعبى الزمالك من الهجمات المرتدة للفريق المغربى فى لقاء العودة فى ظل السرعات التى يمتلكها التوجولى كودجو مهاجم نهضة بركان الذى سجل هدف فوز فريقه فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان على الملعب البلدى ببركان والذى انتهى لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية وسيقوم جروس من خلال الفيديو الذى سيجهزه شورمان بالحديث مع اللاعبين حول أبرز نقاط الضعف فى خطف دفاع الفريق المغربى لاستغلالها بجانب نقاط القوة وأخطاء الفريق الأبيض لتجنبها.
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