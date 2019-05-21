رسميًا.. ريال مدريد يمدد عقد توني كروس 4 مواسم جديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وجاء نص بيان النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أنه تم تجديد عقد اللاعب توني كروس مع الفريق ليستمر بقميص الريال حتى ٤ مواسم مقبلة.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، كانت تسعى لاستعادة توني كروس، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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