شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يفاجئ النصراويين بالتأجيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (الرياض)

في الوقت الذي كان من المقرر أن يغادر الفريق النصراوي إلى كربلاء أمس استعدادا لمباراته أمام ذوب آهن الإيراني، مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن الجولة الـ6 من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخطاب وصله ظهر أمس يفيد بتأجيل المواجهة إلى وقت لاحق بعد نقلها من العراق لمكان آخر.

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن الاتحاد الآسيوي لم يحدد المكان والزمان الجديدين للمباراة، إذ ما زالت إدارة النصر تنتظر موعد المباراة الجديد الذي لن يتأخر عن نهاية الأسبوع الحالي على أبعد تقدير.

وكان الفريق الإيراني قد طالب في وقت سابق بنقل المباراة، بعد المشكلة التي حصلت بين لاعبي فريقه أمام الزوراء، عقب حركة قام بها لاعب إيراني تجاه الجمهور العراقي، لتندلع مشكلات اضطر معها الحكم لإيقاف المباراة في الوقت الضائع، إلا أن طلب الفريق الإيراني رُفض من الاتحاد الآسيوي.

يشار إلى أن المباراة ستحدد بطل المجموعة بعد تأهل الفريقين، إذ يحتاج النصر للفوز فقط لكسب الصدارة، فيما يدخل الفريق الإيراني بفرصتي التعادل أو الفوز لضمان صدارة المجموعة.