مدير سلة الزمالك يطير إلى أنجولا لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى للعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير اليوم طارق سعيد مدير فريق سلة الزمالك إلى أنجولا للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة السلة. يأتى سفر مدير الفريق بعد تلقى النادى دعوة من الاتحاد الأفريقى للعبة للمشاركة فى اجتماعات مناقشة النظام الجديد للبطولة الأفريقية والتى تنطلق 24 مايو الجارى، حيث يقام الاجتماع على هامش البطولة. وتقام البطولة بنظام جديد فى النسخة الحالية تحت إشراف الاتحاد الدولى والـ NBA. يذكر أن وفد من الـ NBA زار الزمالك لمناقشة مشاركة الفريق فى البطولة الأفريقية بالنسخة الجديدة.

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